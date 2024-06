Falleció Peter B. Gillis

Peter B. Gillis fue un guionista estadounidense nacido el 19 de Diciembre de 1952 en New York, cuya vida llegó a su fin en el día de ayer, 20 de Junio, a los 71 años.

Su carrera profesional se inició en 1978, en Marvel, donde empezó como autor de historias «de relleno» en series como Captain America, The Incredible Hulk, Marvel Two-in-One, Super-Villain Team-Up, Thor, y John Carter Warlord of Mars. También en esta primera etapa llamó la atención de los fans con algunas historias de alto impacto para la revista What If…?.

En los años ´80, tuvo a su cargo series como Micronauts, Eternals, Defenders y Dr. Strange, y en 1986 hizo su aporte más interesante: junto a Brent Anderson lanzó Strikeforce: Morituri, una serie de aventuras y ciencia ficción, ambientada en un mundo que fue invadido por alienígenas. Los científicos encontraron la forma de darle superpoderes a la gente para combatir a los invasores, pero el proceso por el cual los personajes reciben los poderes los va a matar en menos de un año, lo que resultaba en un constante cambio de protagonistas.

En 1983, Gillis se involucró también en la primera época de la editorial First (con sede en Chicago) y participó en títulos como Warp, Shatter, Starslayer y Mars. En DC tuvo muy poca participación, apenas dos miniseries de ciencia ficción que pasaron sin pena ni gloria: Tailgunner Jo (junto a Tom Artis) y Gammarauders (junto a Martin King y Dave Cooper). Sobre el final de los ´80, Gillis abandonó la historieta y se puso su propia empresa de realización de productos gráficos. Regresó brevemente en 2010, cuando IDW le propuso adaptar al comic The Last Unicorn, la novela de Peter S. Beagle.

Después de varios meses con un cuadro de salud complicado, el guionista falleció en Albany, NY. Seguramente será recordado por muchos años más, sobre todo por los fans de la Marvel de los ´80.