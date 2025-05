Falleció Peter David

Ayer se nos fue el glorioso Peter David, con 68 años, tras una larguísima etapa de su vida ensombrecida por los problemas de salud.

No quiero recontar acá la biografía del Gordo, porque ya lo hizo muy bien Diego en la Comiqueando Digital nº10, cuando le dedicó una nota zarpada a su paso por Incredible Hulk. Si todavía no la leyeron, pueden descargar la revista acá: https://comiqueandoshop.blogspot.com/2024/12/comiqueando-digital-n10.html

Lo importante es que tomemos conciencia de lo grosso que fue Peter David. No cualquiera tiene la posibilidad de escribir, en 40 años de carrera, a íconos como Spider-Man, The Phantom, Hulk, Wolverine, Popeye, Star Trek, la Sirenita, Aquaman… más todas las series que eran medio pelo hasta que las tocó él con la varita mágica, como X-Factor o Supergirl, más todas las que creó, como Young Justice, Spider-Man 2099, Sachs & Violens, SpyBoy, Soulsearchers & Co. o Fallen Angel. También escribió bazofia como Marvel vs. DC, pero ahí metió mano tanta gente, que no le podemos pasar la factura solo a él…

Y además el Gordo la descosió cuando trabajó en el equipo de ventas de Marvel, en los tiempos en los que el circuito de Venta Directa se estaba armando desde cero, acumuló experiencia escribiendo SOBRE historieta, escribió novelas, cuentos y episodios para series de TV, tuvo durante años una columna donde analizaba de manera incisiva (y a veces muy cómica) distintos aspectos de la industria del entretenimiento… Sin dudas era un tipo que logró meterse en el corazón de los fans y del ecosistema del comic y afines, a fuerza de creatividad, humor, buena onda y manejo picante de las situaciones polémicas en las que le tocó involucrarse.

Probablemente en un país donde la salud de la gente no fuera un negocio despiadado en el que lo único que importa es ganar fortunas, Peter David seguiría vivo. No estoy en condiciones de afirmarlo, pero es un tema para pensar. Mientras tanto, nos quedan toneladas de historietas escritas por el querido Gordo para disfrutar una y mil veces.