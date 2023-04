Falleció Rachel Pollack

La escritora, guionista y especialista en tarot Rachel Pollack, quien había nacido el 17 de Agosto de 1945 en Brooklyn, New York, nos dejó en el día de ayer a los 77 años, después de varias semanas en las que su estado de salud era crítico.

Pollack fue una destacada especialista en el tarot, que rompió todo en 1980 cuando publicó su libro Seventy-Eight Degrees of Wisdom: A Book of Tarot, considerado una biblia en la materia. En 1988 volvió a sacudir a un mundillo, esta vez el de la literatura de ciencia ficción, con su novela Unquenchable Fire, que le valió el premio Arthur C. Clarke. Más tarde ganaría también el Nebula, con su novela Temporary Agency y finalmente el World Fantasy Award, con otra novela, Godmother Night. También escribió un libro de no-ficción, The Body of the Goddess: Sacred Wisdom in Myth, Landscape and Culture, ya a principios de este siglo.

Para los fans de la historieta, Rachel (que había sido fan en su infancia del Captain Marvel original) apareció en el radar en 1993, cuando se hizo cargo de la Doom Patrol tras la salida de Grant Morrison. Allí le tocó trabajar con Richard Case, Linda Medley y Ted McKeever, en una etapa rarísima de la serie, en la que la guionista introdujo un montón de conceptos nuevos, algunos incluso más locos que los de su antecesor. Probablemente la creación más recordada sea Kate Godwin (alias Coagula, pero en la Doom Patrol de Pollack los personajes no usaban los alias superheroicos) por ser la primera superheroína transexual de la historia. También en Vertigo escribió un hermoso one-shot de Tomahawk, diseñó un mazo de cartas de tarot que ilustró Dave McKean, mojó en la efímera línea Helix con una serie llamada Time Breakers, y en el Universo DC con una breve etapa al frente de los New Gods.

Pollack vivía con su esposa, Zoe Matoff, quien comunicó públicamente la triste noticia de su fallecimiento.