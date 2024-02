Falleció Ramona Fradon

Todo se termina alguna vez, y ayer llegó a su fin la larga vida de la inmensa Ramona Fradon, talentosa historietista nacida en Chicago, Estados Unidos, el 2 de Octubre de 1926.

Ramona se insertó en el medio editorial desde muy joven, primero como letrista y, tras su paso por la Parsons School of Design, se casó con su marido Dana Fradon, quien la estimuló para volcarse al dibujo de historietas. Para fines de los años ´50, había conseguido su meta: su primer trabajo en DC Comics fue una aventura breve del Shining Knight, pero enseguida le asignaron los back-ups de Aquaman que aparecían regularmente en la revista Adventure Comics. Allí, junto al guionista Robert Bernstein, Ramona actualizó al personaje para la Silver Age y creó a Aqualad, entre otros personajes que enriquecieron la mitología del Rey de los Mares.

La primera mitad de los años ´60 fue su período de consagración: además de continuar con historias cortas de Aquaman (y ocasionales aportes a las antologías de terror, de guerra o de cowboys), Fradon y Bob Haney co-crearon a Metamorpho, quien rápidamente saltó de las páginas de Brave and the Bold a su propia revista, que ofrecía extensas aventuras de 25 o 26 páginas por número. Pero en 1965 decidió concentrarse en la crianza de su hija, y abandonó los comics hasta 1972. Cuando quiso volver, probó suerte en Marvel, pero la mecánica de desarrollar una historieta de 20 páginas a partir de dos párrafos de plot no le resultó fácil, y prefirió volver a DC, donde retomó su colaboración con las antologías de misterio, y más tarde se hizo cargo de Plastic Man, Freedom Fighters y su gran éxito de los ´70: el comic book de los Super Friends, levemente basado en la popular serie animada.

En 1980 fue convocada para hacerse cargo de la famosa tira diaria Brenda Starr, Reporter, y allí estuvo hasta 1995, cuando se jubiló. Desde entonces colaboró ocasionalmente con algunas historietas para la editorial Bongo, algún trabajo para Archie y además dibujó dos novelas gráficas: The Adventures of Unemployed Man (2010) y The Dinosaur That Got Tired of Being Extinct (2012). En paralelo, tuvo una intensa actividad en las convenciones de comics de todo EEUU, donde se la veía dibujar a pedido de los fanáticos, a una velocidad increíble y con un trazo que, incluso en los últimos años, no había perdido nada de su magia original.

A principios de este año, con 97 años ya cumplidos, Ramona anunció que se retiraba también del dibujo, y que ya no haría más ilustraciones por encargo de los fans, ni presencia en eventos. Y finalmente ayer, 24 de Febrero, falleció en la ciudad de New York, donde vivió desde los cinco años hasta su último día.

Admiración, respeto y cariño infinitos para esta increíble artista, pionera en el campo de la inclusión de mujeres en el mundo (originalmente muy machirulo) de los comics de superhéroes, y dueña de un carisma y un talento difíciles de replicar. Imposible olvidar a una autora que deja semejante huella, a lo largo de tantas décadas de trabajo en el medio.