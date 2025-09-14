Falleció Rubén Lara

El viernes 12 se produjo el fallecimiento del creador de historietas Rubén Lara, oriundo de San Luis Potosí, México, quien había nacido el de Junio de 1956.

Apodado «el Bachiller», Lara fue un destacado discípulo de grandes historietistas mexicanos como Sixto Valencia y Juan Alba. A lo largo de las décadas, Lara colaboró diariamente como caricaturista en El Sol de San Luis y obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2018 en la categoría caricatura con su trabajo «Indispensables».

Lara se destacó como autor de historietas humorísticas, con series como «Larva», «Lupe Tres Piedras» y sobre todo «Drucker» para revistas como El Mil Chistes. También dibujó los «Libretos del Gueto», un comic para adultos que publicaba la Editorial Toukan, y también en los ´90 realizó Almas Perversas. Ya en este siglo, su obra más popular fue Rock Mortis, también publicado por Toukan.

Rubén Lara falleció a los 69 años en su San Luis Potosí natal, y deja un vasto legado de historietas que harán que los lectores mexicanos lo recuerden con respeto y admiración durante varias décadas.

