Falleció Sempé

El dibujante francés Jean-Jacques Sempé, ilustrador de la célebre novela ilustrada El pequeño Nicolás (Le petit Nicolas), así como de numerosas viñetas de prensa, falleció este jueves a los 89 años.

La familia del dibujante, que creó junto al guionista René Goscinny las historietas del travieso Nicolás en la década de los´50, y que fue autor de numerosas páginas y viñetas de humor gráfico confirmó este jueves el fallecimiento del creador, que estuvo rodeado de su mujer y sus personas más cercanas.

Nacido en Burdeos en 1932, Sempé comenzó publicando acuarelas en la prensa regional antes de llamar la atención de revistas internacionales como The New Yorker, para la que ilustró muchas portadas que contribuyeron a su fama mundial. Ya en 1952 se alzó con el Premio Carrizey al mejor dibujante novel, y desde entonces su humor (generalmente sin palabras) se convirtió en un clásico contemporáneo. Su personaje más conocido era El pequeño Nicolás, que formaba parte del proyecto publicado a partir de la década de 1950 junto con Goscinny. Entre sus creaciones también son importantes las de Monsieur Lambert y Marcellin el calvo. Sus dibujos y páginas de humor aparecieron en revistas de interés general de decenas de países, entre ellas Punch, Paris Match, Cristal, L’Express, Triunfo o Die Woche.

Jean-Jacques Sempé ilustró varios libros, como Les musiciens, en 1979, que plasma la fascinación que sentía por la música; o su irónico Insondables mystères, en 1993, en cuyas páginas hablaba de la perplejidad con la que se puede mirar a menudo al ser humano. En Raoul Taburin, de 1995, representaba a un mecánico de bicicletas y sus amigos, relacionados con el Tour de Francia y el mundo de la fotografía. En 2009 publicó Contes de chats junto con la poeta Brigitte Fontaine.

Se fue un dibujante exquisito, con un trazo fluído, amistoso, generoso y hasta conmovedor. Un auténtico maestro, de los que hacen escuela a nivel mundial… y de los que van quedando muy pocos.