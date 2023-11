Falleció Steve Erwin

El 25 de Octubre se produjo el lamentable deceso de Steve Erwin, un muy buen dibujante del mainstream norteamericano que tenía solo 63 años (había nacido el 16 de Enero de 1960).

Oriundo de Oklahoma, Erwin estudió dibujo comercial en la universidad estatal de Oklahoma y debutó profesionalmente como dibujante de comics en 1986, en la editorial First. Como tantos otros autores, emigró de la editorial con sede en Chicago hacia DC Comics en la segunda mitad de los ´80, y fue en esta editorial donde encontró su mejor momento: en los últimos números de la revista Vigilante, formó equipo con Paul Kupperberg, con quien en 1988 lanzaría la serie Checkmate, de la cual es co-creador. También dibujó varios números de New Gods, Hawk & Dove y Teen Titans, y en 1991 estuvo a cargo del lanzamiento de la primera serie regular de Deathstroke the Terminator, junto a Marv Wolfman.

En el annual de Deathstroke de 1993 (escrito por Len Wein), Erwin co-crea a Gunfire, personaje que al toque recibiría su propia serie mensual, que también lo tendrá como dibujante, por lo menos en los primeros números. En 1992, Erwin dibuja la adaptación al comic del film Batman Returns y como se siente cómodo en esto de dibujar historietas donde los personajes tienen los rostros de actores conocidos, a partir de 1994 va a dibujar unos cuantos comics de Star Trek, en tres editoriales distintas (DC, Malibu y Marvel). En Malibu también va a dibujar algunos números de The Ferret y en Marvel, comics basados en la película Independence Day.

Pero a partir de 1997 su nombre dejará de verse en los créditos de los comic books y no supimos nada más de Erwin (fuera de alguna aparición en convenciones de EEUU) hasta la triste noticia de su fallecimiento. Una lástima.