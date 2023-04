En el día de ayer falleció Steve Skeates, prolífico guionista estadounidense, que había nacido el 29 de Enero de 1943 en Rochester, New York. Primero quiso ser matemático, después estudió Literatura, más tarde quiso ser periodista y cuando descubrió los comics de Marvel, se hizo fanático y no paró hasta no conseguir un puesto en la editorial que lideraba Stan Lee.

Pero duró muy poco como asistente de Stan, apenas dos semanas (en 1965), porque no tenía las habilidades que requería el puesto. Con la chapa de haber sido (un ratito) la mano derecha de Lee, Skeates empezó a conseguir trabajo como guionista en todas las editoriales de la segunda mitad de los ´60: Tower, Charlton, DC, Gold Key, Red Circle, Archie y Warren. Así, rápidamente se hizo un nombre en la industria y pudo trabajar con enormes dibujantes como Jim Aparo, Gene Colan, Alex Toth, Gil Kane, Ramona Fradon, Sergio Aragonés, Berni Wrightson o Wally Wood. En esa bisagra entre los años ´60 y ´70, Skeates fue un verdadero protagonista del mainstream de EEUU, un tipo que llamaba la atención tanto cuando escribía superhéroes (su célebre etapa en Aquaman, sus aportes a Teen Titans, Hawk & Dove, THUNDER Agents, Plastic Man, etc.), como cuando incursionaba en el género de las historias cortas para las antologías de terror o misterio, como cuando producía páginas de humor.

En los años ´80, ya un poco alejado del furor de la producción mensual para las grandes editorial, escribió para Marvel y Gold Key, pero se diversificó hacia el campo de la animación, donde trabajó en series como G.I. Joe, Transformers y Jem. Cuando se aburrió de eso, empezó a trabajar como bartender, y más tarde creó una tira semanal para un periódico de su ciudad, que él mismo escribía y dibujaba. A partir de los años ´90, su contacto con la industria del comic fue mínimo: produjo pocos guiones (algunos los dibujó y editó él mismo, al estilo de los comics underground) y unos cuantos artículos para la revista Charlton Spotlight.

En 2012 fue galardonado con el Premio Bill Finger, que reconoce la labor de excelencia de los guionistas norteamericanos. Hoy, Steve Skeates está bastante olvidado y muchos fans ni saben que existe. Pero hace 50 años, estaba en la cresta de la ola y parecía que se comía al mundo en dos pancitos. Eso no sucedió, pero aún así vale la pena descubrir (o redescubrir) las gemas que Skeates nos ofreció en aquellos años de gran producción y merecidísimo éxito.