Falleció Tim Sale

Otro golpe al corazón de los comiqueros: en el día de ayer nos dejó el maestro Tim Sale, quien tres días antes había sido hospitalizado a raíz de un paro cardíaco.

Sale había nacido el 1º de Mayo de 1956 y trabajaba en el ámbito de la historieta desde mediados de los años ´80. Fue uno de los tantos artistas impulsados por Matt Wagner desde las de Grendel, aunque se lo asocia mucho más a sus colaboraciones con el guionista Jeph Loeb para las dos grandes editoriales del mercado estadounidense. La primera de ellas fue Challengers of the Unknown, en 1991, y a partir de ahí la dupla produjo varias aventuras de Batman en la revista Legends of the Dark Knight, y más tarde de Superman (For All Seasons) y Catwoman (When in Rome). También desde mediados de los ´90, Loeb y Sale se vincularon con Marvel. Su primer trabajo fue una miniserie de Wolverine y Gambit, pero ya entrado el Siglo XXI, la dupla descolló con sus miniseries Daredevil: Yellow, Hulk: Gray, Spider-Man: Blue y Captain America: White.

Sin Loeb, Tim sale realizó algunos trabajos más para Dark Horse, algunos episodios de Deathblow para Image y la hermosa saga Superman: Kryptonite, con guiones de otro inolvidable genio del Noveno Arte como fuera Darwyn Cooke. También colaboró con la serie de TV Heroes, donde se mostraban unos dibujos que supuestamente hacía uno de los personajes (Isaac Mendez, el artista con poderes precognitivos) pero en realidad eran ilustraciones que los productores del programa le encargaban a Sale.

Con su estilo fuerte y reconocible, una narrativa muy personal, y una calidad promedio muy alta para todas sus obras (que no son tantas, porque en la última década produjo muy poca historieta), Tim Sale se ganó un lugar en la biblioteca y el alma de los fanáticos del comic de todo el mundo. Una pena enorme saber que su vida llegó a su fin, aunque su obra nos queda para siempre.