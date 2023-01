Final para Captain Tsubasa

Todo parece indicar que el pitazo final para el manga del Captain Tsubasa, está cada vez más cerca y que la historia terminará en 2023, tras 42 años de seralización. La icónica creación del sensei Yoichi Takahashi cuenta con más de 100 tomos recopilatorios (cuyas ventas a nivel global se estiman por encima de los 70 millones de ejemplares), series animadas, películas, videojuegos y todo el merchandising imaginable.

Pero Takahashi, que empezó con este manga en su juventud y ahora cuenta con 62 años, está dispuesto a ponerle un fin definitivo a la saga de Tsubasa Ozora, sus amigos y sus sueños de escribir la historia grande del futbol japonés. Actualmente se está serializando en Japón un arco titulado Captain Tsubasa: Rising Sun, en el que los protagonistas persiguen la meta de representar a Japón en los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, todo indica que la próxima saga es la última: A partir de Abril, en el capítulo 146 del manga, este cambiará su nombre por Captain Tsubasa: Rising Sun, The Final, y como su nombre lo indica, nos narrará el desenlace definitivo de la obra. Esto podrá verse en el nº16 de la revista Captain Tsubasa, donde actualmente se serializa CT: Rising Sun.

No te lo voy a explicar, porque no vas a entender, la pasión que despierta Tsubasa entre sus fans más devotos. No me quiero imaginar lo tristes que estarán.