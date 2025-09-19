Final para EVOL

EVOL, el extraño manga superheroico que escribe y dibuja el maestro Atsushi Kaneko, ya tiene nueve tomos recopilatorios en Japón, y ahora se confirma que el décimo será el último.

El inclasificable mangaka (que visitó nuestro país el mes pasado, como invitado de la Crack Bang Boom) serializa esta obra en la revista Comic Beam, publicación mensual de la editorial alternativa Enterbrain, y anunció en sus redes sociales que ya terminó de dibujar el último episodio.

La trama de EVOL nos invita a seguir a un chico y dos chicas desilusionados por la vida, que deciden suicidarse. Pero no solo sobreviven, sino que cuando recuperan el conocimiento en el hospital, descubren que recibieron extraños poderes, que solo se transmiten por vía sanguínea entre los paladines de la justicia a los que llamamos héroes.

Y no, lamentablemente, la serie no está publicada en castellano. Hay que leerla en francés o japonés.