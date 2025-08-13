Final para Vampire Knight: Memories

Ya desde Octubre del año pasado, se comentaba que estaba cerca el final de Vampire Knight Memories, la secuela de la mucho más famosa Vampire Knight, que realizaba Matsuri Hino desde 2016, a un ritmo muy lento, pensado para la publicación mensual.

Finalmente, la semana pasada apareció el capítulo final de la obra, en las páginas de la novena edición de este año de la revista mensual LaLa DX, de la editorial Hakusensha. Ya se confirmó que el último tomo recopilatorio será el Vol.11.

En nuestro idioma, Vampire Knight: Memories se conoce a través de la edición de Panini.