Fire y Ice, cruzadas

DC anuncia para Abril el nº1 de una miniserie de seis episodios titulada Fire & Ice: When Hell Freezes Over, una secuela de la mini anterior de esta dupla de heroínas (Welcome to Smallville), una vez más a cargo de la guionista Joanne Starer y el dibujante Stephen Byrne.

Fire y Ice regresan tras los sucesos de Absolute Power, donde Bea y Tora finalmente lograron lo que Fire siempre quiso: un regreso glorioso a las filas de la Justice League, y encima durante una crisis a escala global. Pero una vez que las cosas se calman y todo el mundo recupera sus superpoderes, Ice se da cuenta que está lanzando bolas de fuego sin control, y Fire tiene cristales de hielo en la punta de sus dedos. ¡Ups! Ahora hay que volver a Smallville y buscar una solución a este problema, porque así como están, se convierten en algo peor que heroínas pasadas de moda: son una amenaza para la comunidad a la que aprendieron a querer. Como siempre, Fire tiene un plan y suele ser catastrófico: hurgar en el bolso en el que Zatanna guarda sus trucos mágicos en medio de una noche de karaoke. ¿Qué puede fallar? Todo.

Finalmente, el foco de la miniserie es la fuerza y el entendimiento que logran Bea y Tora cuando trabajan juntas, más allá de los bolonkis en los que se meten para divertir un rato a la muchachada.