George Takei cuenta su vida

Después del gran éxito de They Called Us Enemy, en Junio llega It Rhymes with Takei, una nueva novela autobiográfica escrita por el veterano actor George Takei, una vez más junto a Justin Eisinger y Steven Scott, con dibujos de Harmony Becker. La editorial Top Shelf será la encargada de publicar este masacote de 336 páginas en tapa dura.

Esta vez el equipo liderado por el famoso tripulante de la Enterprise se mete a fondo con la identidad sexual del protagonista, desde el rígido conformismo de los años ´50, a la fama global de Takei gracias a su rol en Star Trek y su miedo a la exposición, hasta el punto parteaguas en el que, a los 68 años, decide salir del closet y convertirse en uno de los hombres homosexuales de perfil más alto en todo el planeta. It Rhymes with Takei ofrece un testimonio impactante y un retrato conmovedor de una celebridad icónica navegando en las mareas de la historia LGBTQ+.

La novela combina el contexto histórico con la subjetividad y la intimidad, para mostrarnos cómo lo personal y lo político estuvieron vinculados desde siempre. Las palabras y las imágenes capturan el terror de quedar atrapados en los pequeños espacios que la sociedad le reservaba a los gays, la angustia de hablar públicamente acerca de tantos temas y a la vez guardar silencio acerca de su tema más personal, el dolor de perder amigos por culpa del HIV, la dicha de encontrar el amor verdadero junto a Brad Altman, y la determinación de declarar abiertamente -y legalmente- ese amor ante todo el mundo.

Takei observa su increíble vida desde los dos lado de la puerta del closet y nos presenta una mirada carismática y cándida de lo lejos que llegó el mundo, y de lo valioso que es ese progreso.