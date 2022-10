Groo contra los dioses

En el año de su 40º aniversario, los autores de Groo (los maestros Sergio Aragonés y Mark Evanier) nos van a contar cómo termina la trilogía de los dioses. Lo que empezó con Fray of the Gods y continuó con Play of the Gods desemboca en Gods Against Groo, otra miniserie de cuatro episodios que comienza a publicarse en Diciembre, como siempre a través de Dark Horse.

Como siempre, imagina las aventuras, las dibuja y entinta Aragonés, escribe los diálogos Evanier, colorea Carrie Strachan y rotula otro mito viviente, Stan Sakai. Además de un final épico en el que el caos que suele acompañar a Groo cobra dimensiones divinas, la nueva miniserie trae de regreso los chistes de una página protagonizados por Rufferto, que son un clásico para todos los fans del glorioso Aragonés.