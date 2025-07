Hay más Call of the Night

Call of the Night, el exitoso manga de Kotoyama protagonizado por el estudiante insomne Ko Yamori y la bella vampiresa Nazuna Nanakusa, se publicó entre 2019 y 2024 en la revista Shonen Sunday, se recopiló en 20 tomos y se conoció en Argentina a través de Ivrea. Todo esto en tiempo pasado, porque el manga llegó a su fin hace un año y medio, en Enero de 2024.

Pero hoy se estrena en Japón la segunda temporada del animé que produce el estudio Liden Films, y que adapta la obra de Kotoyama. Ya hubo una primera tanda de episodios en 2022 y ahora, para promocionar la segunda, el mangaka regresa al mundo de Call of the Night con un nuevo arco argumental titulado Call of the Night: Arco del Paraíso (o Yofukashi no Uta: Rakuen-hen), cuyo primer episodio apareció este domingo en el 31º número de este año de la Shonen Sunday.

La portada de la antología, sin embargo, se la dieron a Creepy Nuts, una banda que está muy de moda en Japón y que interpreta el opening del animé de Call of the Night, tanto en la primera temporada como en la que se estrena hoy. Kotoyama, por su parte, anticipa que este nuevo arco va a ser mucho más corto que la serie original. Probablemente un solo tomo, para serializar mientras se emiten los nuevos episodios del animé.