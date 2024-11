¿Hay más Next Dimension?

En el mes de Julio, Saint Seiya: Next Dimension terminó de serializarse en la revista Shônen Champion de la editorial Akita Shoten, con un total de 16 tomos recopilatorios. Desde entonces no tuvimos más noticias de Masami Kurumada, el creador de esta popular saga, hasta ayer.

Ayer apareció en Japón el nº50 de este año de la Shônen Champion, con Saint Seiya destacado en la portada. Adentro, nos encontramos con una historia corta, de ocho páginas, íntegramente a color, titulada Saint Seiya THEN: Haikyo no Hana, cuyo argumento es una clara continuación de lo narrado en Next Dimension. Los fans explotaron y ahora es todo especulación. ¿Vuelve Next Dimension? ¿Se larga una continuación posta de la saga de Seiya, o estas ocho páginas son todo lo que Kurumada tenía para agregar?

Sabemos que es casi imposible que a un autor cerebralmente muerto como Kurumada se le ocurra una idea nueva, o sea que lo más probable es que siga robando hasta el último día de su vida con secuelas, precuelas, spin-offs y remakes de la única serie que pegó entre la muchachada. Pero todavía no hay nada confirmado, así que si sos fan de este delincuente sin talento, cruzá los dedos, que por ahí se te da y Next Dimension vuelve con todo.

Y ya lo ve, y ya lo ve, es el Rob Liefeld japonés.