Hellboy para todos

Si te enganchaste con las aventuras del Hellboy pendejito de 12-13 años, te cuento que en Julio arranca una miniserie de cuatro episodios titulada Young Hellboy: Assault on Castle Death.

Una vez más, Mike Mignola comparte los guiones con Tom Sniegoski, mientras que el dibujo corre por cuenta de Craig Rousseau. Al regreso de sus aventuras en una isla secreta, Hellboy y el Profesor se mudan junto al B.P.R.D. de New Mexico a Connecticut. La adaptación no es fácil para Hellboy… ¿es solo nostalgia, o esos recuerdos confusos sobre lo que pasó en la isla lo están afectando? Y además, un enemigo se entera que Hellboy sobrevivió. Ya falló una vez en su intento de matarlo, y no quiere volver a fallar.

También en Julio, para los fans del Hellboy adulto tenemos el one-shot Hellboy and the B.P.R.D.: Time is a River, escrito por Mignola y con dibujos de Márk László. Acá se retoma el argumento de «The Miser’s Gift,» una historieta incluída en el Hellboy Winter Special, de Enero de 2020.

Las líneas temporales se empiezan a cruzar, la realidad empieza a crujir y Hellboy debe regresar a la ciudad fantasmal donde dejó a Lajos en aquella historieta de 2020, antes que sea demasiado tarde.

Todo esto, como siempre, coloreado por el maestro Dave Stewart y publicado por Dark Horse.