Hellboy, robot gigante

Dark Horse anuncia para Octubre una nueva colaboración entre los maestros Mike Mignola y Duncan Fegredo. Esta vez se trata de una miniserie de tres episodios, titulada Giant Robot Hellboy, en inspirada en los dibujos que Mignola posteaba en las redes durante la pandemia (recopilados también en el libro Mike Mignola: The Quarantine Sketchbook).

En esta nueva aventura, Hellboy es capturado y enganchado a un inmenso mecha-Hellboy para una misión en una isla lejana y misteriosa, que esconde unos cuantos secretos. Dice Mignola: «Giant Robot Hellboy es un obvio tributo a todas esas películas japonesas de monstruos gigantes, que de hecho no me generan el menor entusiasmo. Lo que me fascina es escuchar a Geof Darrow y Art Adams HABLAR sobre esas películas, así que la verdadera inspiración para esta historieta son ellos dos. La idea se me ocurrió hace mucho, pero me parecía demasiado tonta como para llevarla a cabo. Después vino la pandemia y empecé a hacer esos bocetos para postear online. Nunca me había puesto a pensar seriamente cómo se vería un robot gigante de Hellboy, pero tiré un par de bocetos y me gustaron. Ahí todo esto me empezó a parecer algo viable. Pero sabía que yo no era el dibujante indicado para hacerlo, y sabía también que tanto Arthur como Geof estaban ocupados con otras cosas, así que el único dibujante al que se me ocurrió llamar fue a Duncan. No tenía idea de cómo iba a responder, por ahí le parecía una pavada. Pero decidí proponerle el proyecto, y si él me decía que no, dejarlo ahí. El resto es historia».

Acompañan a Mignola y Fegredo nada menos que Dave Stewart en color y Clem Robins en rotulado.