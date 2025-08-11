Horror en el Oeste

En esta especie de reverdecer de las antologías de terror que vive el mercado estadounidense, Oni Press anuncia para Octubre el EC Outlaw Showdown, un especial de 56 páginas con historietas truculentas ambientadas en el Salvaje Oeste.

La antología te seduce con una portada zarpada de Lee Bermejo, te relaja con una cuidada reedición de un clásico de la E.C. de los años ´50 y después te masacra con historietas inéditas a cargo de los forajidos más despiadados del Oeste: John Arcudi, Brian Azzarello, Ann Nocenti, Tony Moore y David Lapham. Algunas editoriales te piden que elijas entre la gloria y la muerte. E.C. te dice ¿por qué no las dos?