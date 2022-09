Image en Noviembre

Entre los lanzamientos que anuncia Image para Noviembre, claramente lo más asombroso es el regreso de I Hate Fairyland, en una nueva serie regular que empieza desde el nº1, ahora con Skottie Young solo como guionista, acompañado del dibujante Brett Bean.

Gert vuelve con todo, ya convertida en adulta, y viviendo en el mundo real. Son tiempos duros y el único trabajo para el que está calificada la lleva a buscar la forma de regresar al lugar que más detesta… Fairyland.

Otra serie regular interesante (siempre en el formato de «thriller realista con un toque fantástico que se pueda adaptar fácilmente a serie de TV/ Netflix») es Two Graves, una de misterio sobrenatural escrita por Genevieve Valentine (quien saltara a la fama como guionista de Catwoman), y dibujada por dos talentosas artistas: Annie Wu y Ming Doyle, ya que la historia va a presentar dos puntos de vista, que van todo el tiempo en paralelo.

Emilia y el hombre con un velo de humo viajan hacia el océano en un camión robado. Él tiene la huella de una mano ensangrentada en su cuello. Ella está preocupada, porque podría ser la suya. Un viaje hacia el misterio teñido de muerte.

Y lo otro que me interesó como para destacar es una antología de 60 páginas titulada Soldier Stories, con cuatro historias cortas, todas escritas por ex combatientes. Algunas son memorias, otras fueron toqueteadas para que parezcan relatos de ciencia ficción, pero todas son historias personales pensadas para cautivar e impactar al lector. Obviamente los guionistas no son conocidos, pero los dibujantes tampoco me suenan: Cecilia Lo Valvo, Annapaola Martello, John Bivens y Arturo Lauría… Igual me resulta atractiva la temática, y los huevos de publicar algo así.