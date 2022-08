Jason Aaron, hasta el fin del mundo

Después de muchos de mantener abierto su kiosquito creator owned en Image, Jason Aaron cambia de camiseta y se suma a partir de Noviembre a BOOM! Studios, donde va a lanzar una serie llamada Once Upon a Time at the End of the World.

Se trata de una trilogía épica, en la que cada número ofrecerá 30 páginas de historieta, protagonizada por Maceo y Mezzy, chicos perdidos que protagonizarán una historia de amor mientras sobreviven en un mundo devastado por una catástrofe ambiental. Una onda El Último Recreo de Carlos Trillo y Horacio Altuna, pero con más kilombo. Aaron promete emociones, misterio, romance y muchos momentos que nos van a recordar esos días de la infancia, los primeros amores y los primeros pasos hacia lo desconocido.

¿Quién o quiénes dibujan Once Upon a Time at the End of the World? Todavía no se oficializó el anuncio. Se sabe que habrá tres dibujantes, que los tres participarán de los tres números, que cada uno estará a cargo de secuencias ambientadas en distintos tiempos o lugares, y que esa entrada y salida constante de dibujantes enriquecerá la experiencia de lectura. Hasta ahora las pistas que tenemos vienen de las portadas: la principal está a cargo de Mike Del Mundo, y las variants ofrecen trabajos de Alexandre Tefenkgi, Junggeun Yoon y Jenny Frison. ¿Saldrán de ahí los nombres que nos faltan para completar el elenco autoral de la serie? Por ahora es todo especulación.