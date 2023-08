Jason Aaron vuelve a DC

A lo largo de los años, Jason Aaron quedó tan identificado con Marvel (y en menor medida con Image) que ya casi nadie recuerda que sus inicios fueron en Vertigo, el extinto sello para adultos de DC. ESte año, la gran noticia en la carrera del ídolo de Alabama es que vuelve a la editorial de la que surgió, con una miniserie de seis episodios llamada Batman: Off-World.

Con lápices del glorioso Doug Mahnke y tintas de Jamie Mendoza, la miniserie nos cuenta qué pasa cuando un Batman joven y no tan canchero se ve obligado a realizar su primera misión en el espacio exterior, solo, en un confín remoto del cosmos, para confrontar una clase de enemigos que ni siquiera tenía en el mapa.

DC nos la vende como «Batman en la lucha de su vida, más allá de las estrellas», y la verdad que genera bastante curiosidad, sobre todo por el equipo creativo.

Batman: Off-World, a six-issue limited series that pairs Aaron with artist Doug Mahnke (Detective Comics, Green Lantern) and inker Jamie Mendoza. As the title suggests, Off-World drags Batman away from Earth and on a rare solo mission to an alien world.

A routine night in Gotham City for a young Batman proves to be anything but routine when the crime-fighter is confronted with a sort of foe he’s never faced before—one from beyond the stars! A universe of possible alien threats leads Batman to make a daring decision—to venture alone into the far reaches of the cosmos for the very first time, where the Dark Knight will face the fight of his life!