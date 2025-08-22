Jok y Saracino, baratísimos

Dos autores consagradísimos como Luciano Saracino y Jok forman dupla por primera vez para dar vida a una historia cargada de misterio, humor sutil y esa chispa tan propia de los que saben manejar el voltaje narrativo.

La colaboración entre ambos maestros se titula Miss Capi & Alto Voltaje: ¡Lo Innombrable! y es parte del universo superheroico del Capitán Barato.

Esta vez, Miss Capi y Alto Voltaje se internan en lo profundo de la ciudad de Buenos Aires, donde se topan con un libro sellado, símbolos olvidados y un horror que se resiste al silencio. Un horror que no debería ser nombrado… ni despertado.

El comic ofrece 32 páginas a todo color y se consigue a solo $ 5000 en las mejores comiquerías del país.