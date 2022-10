Juntos somos más

Seguramente el nombre de Akira Hiramoto te suena por Prison Schoo, o por alguna de sus obras menos conocidas entre los lectores de habla hispana, como Me and the Devil Blues, o Raw Hero. Y a a Muneyuki Kaneshiro, el prolífico guionista de Jagaan y tantos otros títulos, seguro lo escuchaste nombrar en estos últimos meses gracias al éxito de Blue Lock.

Ahora, ambos autores forman equipo para serializar una nueva obra conjunta: Super Ball Girls, un manga cuya serialización empezó el viernes en las páginas de la revista Big Comic Superior, de la editorial Shôgakukan. Como es costumbre, la nueva serie ocupó la portada de la revista y el primer capítulo tuvo algunas páginas a todo color.

Super Ball Girls es una comedia harem con toques de ciencia ficción en la que el protagonista es Ichigo, un muchacho que da lo mejor de sí mismo para la chocolatería donde trabaja. De pronto, en plena Nochebuena, aparece de la nada una misteriosa bola, que cobra la forma de una chica. Y de ahí en más, bueno… lo de siempre… Enredos, complicaciones, chistes pajeros… Nada que no hayamos visto en otra docena de mangas parecidos. Pero muy bien dibujado, eso sí…