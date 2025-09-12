Kindt y Giorello, explosivos

Bad Idea anuncia para Octubre el nº1 de Save Now, una miniserie de cuatro episodios de 40 páginas cada uno, a cargo de un verdadero dream team: el guionista estadounidense Matt Kindt y el dibujante argentino Tomás Giorello, dos máquinas de generar éxitos.
Save Now cuenta la historia de Saver, un personaje que posee la extraordinaria capacidad de «salvar» cualquier momento de su vida y después volver para atrás y revivirla a partir de ese momento. Saver puede reescribir su pasado, alterar sus acciones una y otra vez, hasta que las cosas le salgan bien. Pero el truco es que solo puede «viajar» hacia atrás, nunca hacia adelante, y esto lo condena a pasar toda su vida reviviendo su vida pasada en un tiempo real que lo hace agonizar. Si viaja seis días para atrás, tiene que revivir todos esos días enteros, y obviamente envejecer. Saver vio nuestro futuro, el apocalipsis que se viene. Pero haga lo que haga, sin importar cuántas veces vaya para atrás ni qué tan lejos «viaje», no logra cambiar el rumbo que nos lleva a la destrucción. ¿Vos qué harías si supieras que el mundo se va a terminar y no pudieras impedirlo? Por ahí elegirías repetir una y otra vez el mejor año de tu vida… ¿Y cuál sería? Este conflicto está en el corazón de la serie.
Esta es una historia de ciencia ficción distinta a todas, repleta de acción, con dilemas morales y con ideas retorcidas, que te desgarran el corazón y te aferran a la vida. Preparate para una cátedra de narrativa gráfica a cargo de dos maestros con un talento impresionante, y para un final que no te vas a ver venir, que desafía los límites de las posibilidades, porque el tiempo se reescribe con cada vuelta de página.
