La apuesta de IDW

Asociada desde siempre con los comics «de licencia», IDW apuesta ahora por una línea de historietas 100% originales que arranca con nueve títulos a partir de Julio y tiene a Mark Doyle como coordinador.

Arrancamos con el plato más fuerte: Dark Spaces: Wildfire, un thriller escrito por el siempre taquillero Scott Snyder y dibujado por Hayden Sherman. Las protagonistas son chicas que integran una cuadrilla de bomberos de California.

Después hay una miniserie de cinco episodios llamada Trve Kvlt, a cargo de Scott Bryan Wilson y Liana Kangas; otra de cinco episodios titulada Crashing, obra de Matthew Klein y Morgan Beem; una de seis episodios llamada Dead Seas (guion de Cavan Scott y dibujos de Nick Brokenshire); otra de seis llamada The Sin Bin, obra de Robbie Thompson y Molly Murakami, una más de cinco partes titulada Golgotha Motor Mountain, escrita por Matthew Erman y Lonnie Nadler y dibujada por Ryan Lee; una novela gráfica titulada Arca, a cargo de Van Jensen y Jesse Lonergan…

Che, ¿y autores conocidos no hay?

Bueno, sí. Hay una serie regular que se llama Earthdivers, y la dibuja un capo como Davide Gianfelice. Los guiones son de Stephen Graham Jones. Es una onda Terminator, en la que cuatro aborígenes de América viajan al pasado para matar a Cristóbal Colón para impedir la conquista de nuestro continente por parte de los europeos.

Y hay también una serie de 12 episodios llamada The Hunger and the Dusk, donde la guionista es la consagrada G. Willow Wilson, en equipo con el ignoto dibujante Chris Wildgoose.

La iniciativa es loable y con que uno de esos nueve proyectos funque como funcó Locke & Key, ya está todo pago. Pero, claramente, faltan autores de más envergadura, capaces de traccionar más fans.