La casita junto al mar

Después del suceso de The Nice House by the Lake (que, además de vender fortunas se alzó con el premio a la Mejor Obra Extranjera de 2023 en el festival de Angouleme), era inevitable una secuela, por supuesto a cargo de James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno.

Para fines de este mes, se viene una serie de 12 episodios titulada The Nice House by the Sea, una historia de terror contemporáneo con un elenco que incluye médicos, escritores, historiadores, actores, dibujantes, sacerdotes, científicos, cantantes, políticos y matemáticos. Esta vez, son todos extraños. Y están en la casa junto al mar por elección propia. Ninguno de los que fueron invitados a la casa conocía a Max, pero ella los conocía a todos.

The Nice House by the Sea se publica en el sello Black Label de DC Comics, por fuera de la continuidad troncal de la editorial, y con la aclaración de que está apuntada al público mayor de 17 años.

