La fiesta mutante

En 1975, la aparición del Giant-Size X-Men nº1 cambió para siempre la historia del comic de superhéroes. Ahora, al cumplirse 50 años de aquel hito, Marvel lo celebra con un evento de cinco partes que recorre las eras más importantes de la historia de los mutantes.

Un misterioso villano vinculado profundamente a la historia de los mutantes se dispone a cambiar la historia. Kamala Khan, quien hace un tiempito sabe que es mutante, se verá arrojada al pasado para presenciar el nacimiento de la segunda formación de los X-Men y su primer encuentro con Krakoa, desde una óptica nueva y totalmente distinta. Pero la historia empieza a cambiar… y nadie tiene el futuro garantizado.

Los guionistas del nuevo Giant-Size son Collin Kelly y Jackson Lanzing y el dibujo está a cargo nada menos que del mítico Adam Kubert. Además, cada uno de los cinco especiales ofrece un back-up llamado «Revelations», en el que autores del pasado y el presente descubren momentos ocultos en la historia que cambiarán para siempre el futuro de los X-Men. En esta primera entrega, Al Ewing y Sara Pichelli nos presetan al X-Man que nunca fue.

Al nuevo Giant-Size X-Men nº1 le seguirán un Giant-Size de Dark Phienix, uno de Age of Apocalypse, uno de House of M y finalmente, el Giant-Size X-Men nº2. Y además hay un preludio, que se va a dar a conocer el 3 de Mayo, en las páginas del Fantastic Four/ Giant-Size X-Men nº1, que se va a regalar en las comiquerías (de Estados Unidos) durante el Free Comic Book Day.

Los festejos del cincuentenario de los X-Men más famosos seguirá durante todo el año, y ya se habla de proyectos «solistas» de los personajes de aquella formación que no tienen serie propia (Colossus, Nightcrawler y Thunderbird) y de una serie regular que tendrá como protagonista a Emma Frost, la White Queen, que aparentemente está confirmada para Junio.