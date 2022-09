La masacre no para

BOOM! Studios anuncia para Diciembre un one-shot titulado Book of Slaughter, en el que James Tynion IV y Werther Dell’Edera se proponen expandir aún más el universo de Something is Killing the Children y House of Slaughter, las exitosas series de terror que además ganan un montón de premios.

El especial se centra en White Mask Maxine Slaughter, pero conecta líneas argumentales de las dos series que componen el Slaughterverse. Acá, además de secretos imposibles y revelaciones shockeantes, habrá muchísima data acerca de la misteriosa Orden de St. George y puntas que anticipan los sucesos de los próximos capítulos de Something is Killing the Children y House of Slaughter.

“El mundo de Erica es más grande de lo que ninguno se esperaba”, dijo Dell’Edera. “Cuanto más indagamos, más lugares encontramos para explorar».