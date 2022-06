La monada se va a Marvel

Una de la stantas franquicias que fueron a manos de Disney cuando en 2019 se quedó con 20th Century Fox es la de Planet of the Apes, la popular saga que tuvo novelas, películas, serie de TV y -por supuesto- historietas. Y si hablamos de historietas dentro del imperio Disney, hablamos de Marvel.

Así que será la Casa de las Ideas la que se encargue de producir -una vez más- comics de Planet of the Apes. La serie se va a lanzar en algún momento de este año, y si bien todavía no hay equipo creativo anunciado, ya se puede ver una poderosa ilustración de Salvador Larroca, como para ir cebando a la hinchada. Aparentemente, Disney planea también nuevas movidas en la pantalla grande para 2023, también con este mundo fantástico.

Marvel fue la primera editorial en publicar comics de Planet of the Apes, hace casi 50 años. En 1974 se inició este vínculo que incluyó comic books a color y magazines en blanco y negro, con destacadas aventuras escritas por el maestro Doug Moench, entre otras luminarias del Noveno Arte.