La pelota se manchó

La editorial francesa OTIUM anuncia para Marzo un libro de 152 páginas titulado Macabre Mondial ´78.

Con guion de Camille Pouzol y dibujos del maestro tucumano César Carrizo, la novela gráfica nos invita a revisitar el mundial que se jugó en Argentina, de la mano de un periodista deportivo cínico y desilusionado. Una copa del mundo que aparece como una oportuna y formidable operación de blanqueo para la junta militar de Videla y sus pares, justo en el momento en que las intenciones y la crueldad de la represión de su régimen dejan de ser confidenciales.

Un militante del boicot que está a punto de ser lanzado a las fauces del lobo, los jugadores que dudan si ponerse o no los botines, y otros que no tienen más brújula que el rédito económico. Un pueblo argentino aturdido, perdido en el gran despliegue futbolístico, que no oye los lamentos de quienes intentan seguir las huellas de los miles de desaparecidos.

Los ingredientes de una obra mitad road movie, mitad thriller, que echa luz a una de las páginas más sombrías de la historia argentina y de la segunda mitad del Siglo XX. Una historieta que pone sobre la mesa los vínculos entre deporte, política y espectáculo.