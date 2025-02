La vida de Messner-Loebs

Se viene Wanderland, la increíble (pero real) historia de William Messner-Loebs, el guionista que la roompiera en Wonder Woman, The Flash, Jonny Quest, The Maxx y por supuesto en la serie de su propia creación, Journey: The Adventures of Wolverine MacAlistaire.

De todas las historias que contó Messner-Loebs, la más cautivante es sin dudas la suya. Perdió el brazo derecho cuando era bebé, llegó a la fama como historietista, perdió todo y terminó en la indigencia… una vida que pega volantazos tan imprevistos como una obra de ficción.

Varios dibujantes importantes le ponen imágenes a este relato épico en el que Messner-Loebs lucha por la gloria, la creatividad… y la guita para pagar el alquiler. Una historia real, conmovedora e inspiradora de un autor que dejó una huella importante en los comics de los ´80 y ´90.

La historieta se va a poder leer en el Patreon del autor, https://www.patreon.com/billmessnerloebs

Ojalá más adelante se recopile en libro.