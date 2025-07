La editorial NBM acaba de lanzar en EEUU una novela gráfica de 300 páginas titulada «Will Eisner: A Comics Biography», con guion de Steve Weiner y dibujos de Dan Mazur.

El libro nos invita a recorrer la vida de Will Eisner, uno de los autores más influyentes de la historia del comic, a través del medio más apropiado: una novela gráfica. Desde sus raíces inmigrantes y su infancia en New York, fundó su propio estudio de producción de comics y creó a su personaje más querido, The Spirit, además de inventar el término «novela gráfica» para convencer a un editor de libros de literatura para que le publicara su seminal «A Contract with God». Esta es la vida de un hombre que nunca dejó de creer en que las historietas podían ser mejores, y ayudó como pocos a traspasar sus propios límites y a ponerlas en el mapa, junto con las otras artes, sin nada que envidiarle a ninguna.

Ojalá se traduzca pronto al castellano, así más gente puede acceder a la obra.