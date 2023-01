Las nuevas tortugas

Entre fines de 2021 y principios de 2022, de manera bastante espaciada, IDW publicó la exitosa miniserie The Last Ronin, una aventura ambientada en el futuro de las Teenage Mutant Ninja Turtles, oscura y violenta al estilo de The Dark Knight Returns, y con la particularidad de que después de muchos años, volvían a trabajar juntos Kevin Eastman y Peter Laird, los creadores de la popular franquicia. En equipo con el guionista Tom Waltz y varios asistentes que metieron mano en el dibujo, Eastman y Laird nos presentaron una historia crepuscular, en la que Michaelangelo es el único miembro sobreviviente de la familia, un guerrero curtido y solitario empeñado en matar al nieto de Shredder.

Perdón por el spoiler, pero al final de The Last Ronin, Mikey muere, de manera gloriosa, mientras los autores nos dan a entender que hay un nuevo cuarteto de tortugas mutantes se está criando bajo la atenta mirada de April O’Neil y su hija, Casey. Esta semana debutó en EEUU la esperada secuela a esta miniserie, titulada TMNT: The Last Ronin – Lost Years. Como su nombre lo sugiere, el argumento va para adelante y también para atrás, para revelarnos varios de los hechos que nunca vimos y que se sitúan en esos 16 años ocultos, en los que Michaelangelo pasa de bromista copado a ronin letal.

La saga también va a incluir un one-shot llamado The Last Ronin: Lost Day, y cada capítulo va a estar ambientado en un momento temporal distinto, con mucha data acerca de esta nueva generación de tortugas ninja (más reptiloides que sus antecesoras y más fáciles de distinguir), que a futuro tendrán un rol central en lo que los autores llaman «el Roninverse». Aunque todavía no se haya blanqueado, es obvio que a esta secuela le seguirán otras.

En esta segunda miniserie de The Last Ronin no está Peter Laird. la misma cuenta con Eastman y Waltz como guionistas, Ben Bishop y S.L. Gallant como dibujantes (con Eastman aportando bocetos), Antonio Delgado como colorista y rotulado a cargo de Shawn Lee.