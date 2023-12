Lo nuevo de Daiju Yanauchi

Después de unos meses inactivo, el lunes volvió con todo el prolífico Daiju Yanauchi, autor del famoso manga GangKing, ahora con una serie juvenil ambientada en el mundo del rugby.

La nueva creación ed Yanauchi se titula One For All y se dio a conocer el lunes en el número doble (2-3 de 2024) de la revista Young Magazine, en la editorial Kodansha. El primer episodio incluye páginas a color y se puede leer de manera gratuita en la web de la editorial, obviamente en japonés.

Esta vez Yanauchi nos lleva al mundo del rugby y nos presenta a Arashi, un estudiante prodigio que recibe una beca para entrar a la secundaria, donde va a reunir una banda de alumnos con problemas para armar un equipo con hambre de gloria.