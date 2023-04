Lo nuevo de Damián Connelly

Damián Connelly tiene un nuevo trabajo listo para debutar en Julio en el mercado de Estados Unidos. Esta vez en la editorial Sumerian, y junto al dibujante Gabriel Kikot, nuestro compatriota presenta una miniserie de cinco episodios titulada The Children Of The Comet.

La saga está ambientada en el mundo de Me Prometiste Oscuridad y (la aún inédita en Argentina) Follow Me Into The Darkness. Diez años después de los hechos de Follow Me… Sage y los hijos del cometa viven tranquilos en New Kolosimo. Pero un día antes del cumpleaños de Miracle (la hija de Sage y Daversa) aparecen nuevas amenazas y los hijos del cometa tienen que entrar en acción una vez más.

Satanismo, psicodelia, chihuahuas que lanzan rayos por los ojos, un villano letal que se despierta después de muchos años dormido y muchas otras bizarreadas se dan cita en esta nueva saga, en la que todo es demasiado extraño como para no ser genial.