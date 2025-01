Lo nuevo de Damián Connelly

La editorial estadounidense Sumerian Comics anuncia para Febrero un one-shot titulado We Only Go Out When It Gets Dark, que incluye tres historietas de nuestro compatriota Damián Connelly, ya afianzado en el rol de artista integral.

Las historietas mezclan violencia, terror, sexo, suspenso, drama, fantasmas, gatos y una extraña criatura cósmica, y según la editorial «funcionan como la presentación de su nuevo y retorcido mundo de horror». Veremos qué otras pesadillas nos tiene preparadas el autor de Me Prometiste Oscuridad, y si alguna editorial nacional se pone las pilas para publicar esto en nuestro país.