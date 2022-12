Lo nuevo de Darío Adanti

Astiberri publica este mes El meteorito somos nosotros, un comic sobre el cambio climático escrito y dibujado por Darío Adanti, el magistral historietista y humorista gráfico argentino radicado hace décadas en España.

A lo largo de 160 páginas, Adanti cuenta la historia de cómo una especie, la nuestra, descubrió cómo obtener energía para aprovechar los recursos de su entorno y mejorar la vida al mismo tiempo que envenenaba su propio planeta alterando las condiciones que le eran favorables para su existencia, contradiciendo la famosa frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche “lo que no me mata me hace más fuerte” y para demostrar que, en realidad, es aquello que nos ha hecho más fuertes lo que puede terminar matándonos. A no ser que…

Darío Adanti viaja hasta el mismísimo origen del universo y de la Tierra para explicar el cambio climático analizando millones de años de evolución, grandes acontecimientos como las extinciones masivas y prestando especial atención a los cambios que se han venido produciendo a partir de la Revolución industrial y que nos están llevando al punto de no retorno; sin olvidarse de exponer cómo los gobiernos, la industria y los ciudadanos podemos contribuir a cuidar el planeta con pequeños y grandes gestos que consigan revertir esta situación límite.

Un ensayo gráfico con una exquisita y actualizada documentación y un carácter ameno y divulgativo presente en cada una de sus páginas. Una llamativa y urgente reflexión sobre el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad, aquí y ahora.