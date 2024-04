Lo nuevo de Eric Powell

Dark Horse anuncia para Mayo el nº1 de una miniserie de tres episodios titulada Lester of the Lesser Gods, que marca el regreso a la editorial de Eric Powell, el creador de The Goon. Esta vez, Powell co-escribe junto al actor y humorista Lucky Yates (Archer, Good Eats, Exploding Kittens), mientras que el dibujante es el galardonado Kendall (MegaGhost, Marley’s Ghost).

«Cómica y retorcida», la nueva miniserie surge a partir de un proyecto de Powell para realizar un corto animado, que se puso en marcha hace diez años, pero cuya producción nunca prosperó. Ahora la idea y los personajes buscan revancha por el lado de los comic books, y cobran vida de la mano de Kendall.

Tras impedir que Satanás le pusiera fin a la historia del universo, Lester, hijo bastardo de Odín, vaga por una tierra desolada y post-apocalíptica. Un héroe de los desposeídos y los caídos en desgracia, que ahora vuelve a la arena para combatir con Will Frye, el Tecnomante.