Lo nuevo de Gô Ikeyamada

Gô Ikeyamada no para nunca, es una autora sumamente prolífica, que por ahí no tiene EL hitazo icónico que nadie se atreve a desconocer, pero tiene una cantidad de obras realmente increíble. Entre ellas Prince Eleven, Get Love!!, Te amo Suzuki, y una que tuvo edición a través de Ivrea: Novio Fetiche.

Ahora Ikeyamada vuelve a ser noticia, porque la semana pasada presentó en la revista Sho-comi, de la editorial Shogakukan, su nueva serie con el imposible título de Makeheroine desu ga Kekkonshimasu ~Kono Naka ni Watashi no Otto ga Iru!?.

Esta comedia romántica está situada en el año 55 de la Era Hisei, que vendría a ser el 2043. El gobierno creó el Ministerio del Matrimonio y desarrolló una aplicación de alcance nacional que le permite a todos los ciudadanos encontrar una pareja compatible.

Reon descarga la aplicación con el corazón roto, luego de que su novio la dejara por su mejor amiga. La sorpresa es que los candidatos compatibles no son ni uno ni dos. Son tres.