Lo nuevo de Go Ikeyamada

El viernes se dio a conocer en Japón el nuevo trabajo de Gô Ikeyamada, la autora de shojos tales como Novio Fetiche, Get Love, So Cute it Hurts, Te amo, Suzuki !! o Prince Eleven.

Su nueva serie se titula Takanashi-ke no Imôto wa Hanayome ni Naritai!! y debutó en las páginas del nº17 de este año de la revista Sho-comi, en la editorial Shôgakukan. Como es costumbre en las antologías japonesas, la serie que debuta se queda con la portada de la revista y el primer episodio incluye algunas páginas a todo color.

La síntesis argumental con la que se presentó la nueva serie dice: «Rin, un chico joven fanático del futbol, ve cómo de pronto aparecen en su vida dos gemelas que vivirán con él como si fueran sus hermanas. Rio, una modelo popular y la auténtica reina de la escuela, y Yone, una chica tranquila y fría».