Lo nuevo de Hajime Isayama

Dos años después de concluir su famosa obra Attack on Titan, el jueves reapareció Hajime Isayama con un nuevo manga autoconclusivo en el que aborad la temática de la Inteligencia Artificial.

En el segundo número con fecha 2025 de la revista Bessatsu Shônen Magazine (publicada por Kodansha), el autor presentó una historia de 98 páginas titulada Shôwaru Otoko to Ai no Theory («La teoría de los hombres maléficos y de la IA»), en la que una IA explotada por una sociedad sin escrúpulos obtiene su propia consciencia y se convierte en un V-Tuber viral que amenaza con extinguir a la humanidad.

Hajime Isayama estuvo a cargo del storyboard de esta historieta, mientras que el dibujo final corrió por cuenta de Noshigami Kai. Shôwaru Otoko to Ai no Theory demuestra que Isayama no colgó definitivamente los lápices (como se especualba por ahí), sino que sigue activo y preocupado por un tema polémico como es el rol de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad.