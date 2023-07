Lo nuevo de Hiroshi Motomiya

El jueves 5 de Julio apareció en Japón el 15º número del año de la revista Grand Jump, de la editorial Shueisha, y ya desde la portada se destaca la aparición del primer episodio de Mukashibanashi, el nuevo manga del mítico Hiroshi Motomiya. La serie gira en torno a historias que se cuentan en los pueblos de Japón, transmitidas de generación en generación, para describir cómo vivía la gente en épocas pasadas. El primer episodio tuvo (como suele suceder) una página a color.

Lamentablemente, el culto a Hiroshi Motomiya no llegó a los países de habla hispana. Estamos hablando de un autor clásico, presente en el mercado japonés desde mediados de los ´70, que tuvo éxitos como One no Sora, Otokogi (la más popular, o por lo menos la que más veces fue llevada al animé), la célebre saga histórica Takeki Ōgon no Kuni… Motomiya hizo de todo, hasta un manga sobre la disfunción eréctil, bancado por una famacéutica.

Por suerte sigue activo, lo que me hace conservar la esperanza de que en algún momento, algún editor se va a animar a publicarlo en nuestro idioma.