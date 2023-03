Lo nuevo de Inio Asano

El viernes 10 se dio a conocer en Japón el primer episodio del nuevo manga del consagrado Inio Asano, creador de glorias como Solanin, Oyasumi Pun Pun o Dead Dead Demoná DeDeDeDe Destruction.

La nueva serie debutó en la séptima edición del año de la revista Big Comic Superior, de la editorial Shogakukan, con una ilustración en la portada y varias páginas a todo color. Titulado «Mujina in to the Deep», el manga se presenta con esta frase:

«Las tinieblas de la sociedad están vinculadas a su propia profundidad. ¡Inio Asano narra la historia de un nuevo mundo!»

El primer episodio arranca picante en materia de violencia y nos presenta a una joven que parece ser la heroína, quien asesina a sus víctimas en una metrópolis llamada Tsukumo.

Por suerte uno ya parte de la base de que esto tiene altas chances de publicarse en Argentina, a menos que suceda una catástrofe nivel Omega.