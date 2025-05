Lo nuevo de James Tynion IV

Desde hace un tiempo, SkyBound (la línea de Image capitaneada por Robert Kirkman) viene lanzando comics basados en las viejas películas que protagonizaban los monstruos clásicos de los estudios Universal. Empezaron (lógicamente) con Dracula, después vinieron Creature from the Black Lagoon Lives!, Frankenstein y The Mummy, cuyo último episodio va a salir los primeros días de Junio.

Ahora se confirma que la quinta miniserie de esta línea estará centrada en The Invisible Man (El Hombre Invisible), basada en el film de 1933, que a su vez se nutre de la novela escrita por el seminal H.G. Wells en 1897. Serán cuatro episodios que empezarán a publicarse en el mes de Agosto, a cargo de un equipo creativo encabezado nada menos que por James Tynion IV, el consagrado guionista que diera el puntapié inicial de esta línea, al escribir la miniserie de Dracula que salió en 2023. Lo acompañan esta vez el dibujante conocido como DaNI y el colorista Brad Simpson.

Jack Griffin siempre fue invisible para la gente que lo rodea, o por lo menos así se percibía él. Pero un experimento científico le va a ofrecer el camino para hacer realidad su sueño de hacerse invisible y nadie, ni siquiera la mujer a la que ama, podrá interponerse en su camino. Así empieza el legendario descenso de Griffin hacia la demencia, a medida que su humanidad desaparece y se revela su monstruo interior cuando solo queda el hombre invisible.