Lo nuevo de Jeff Lemire

BOOM! Studios anuncia para Septiembre el nº1 de Minor Arcana, la nueva serie creada, escrita y dibujada por el prolífico Jeff Lemire.

El primer número es un especial de muchas páginas en el que conoceremos a Theresa, hija pródiga de una tarotista y mentalista trucha, que vuelve al pueblito donde nació, bastante a su pesar, para hacerse cargo de su madre, cuya salud viene cuesta abajo. En ese reencuentro con su lugar de origen, Theresa va a descubrir que la conexión de su madre con la magia no es la que ella suponía, y se va a ver atrapada en un pueblo que necesita desesperadamente su ayuda.

Minor Arcana es una serie que consiste de cuatro miniseries o arcos argumentales: The Book of Wands, The Book of Swords, The Book of Cups, y The Book of Pentacles respectivamente. Cada número va a ofrecer, además, una portada alternativa con una carta del tarot ilustrada por Lemire, para que al final de la serie tengas el mazo de tarot completo.