Lo nuevo de Joann Sfar

La editorial francesa Gallimard anuncia para Mayo el nuevo trabajo de Joann Sfar, una extensa novela gráfica de 464 páginas llamada «Les Enfants ne se Laissaient pas Faire», de la cual no se sabe absolutamente nada.

No hay imágenes promocionales, no hay una síntesis argumental, no hay un preview de tres o cuatro páginas… solo la confirmación de la fecha en la que sale y el precio.

Así es muy difícil seducir al público para que te la quiera comprar… ¿o será que lo que pasa adentro es tan tremendo que no se puede mostrar ni una página? Ya nos enteraremos, o no…