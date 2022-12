Lo nuevo de Kôzô Takahashi

Kôzô Takahashi presentó ayer su nuevo manga en las páginas de la revista Manga Goraku Special, de la editorial Nihon Bungeisha. La serie se titula Reina to 9-nin no Otoko-tachi (Reina y los nueve muchachos) y cuenta con guiones de Haruka Enatsu. Los dos primeros episodios aparecieron juntos, en la misma revista.

La trama va para el lado del terror, y se centra en nueve estudiantes del secundario cuyo ómnibus sufre un accidente y terminan refugiados en un hotel. Allí se encuentran con Reina, una bella joven quien hace un tiempo también pasó por la misma escuela que ellos. Hay algo raro en todo esto… y se va a poner aún más raro.

Kôzô Takahashi tiene una obra publicada en Argentina, Crueler Than Dead, y otra bastante conocida en Japón y en Europa (The Devil of the Gods) todavía inédita en nuestro país.