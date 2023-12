Lo nuevo de Makoto Hagino

​El sábado se publicó en Japón el primer episodio de Madobe no Linoa (o Linoa by the Window), la nueva creación de Makoto Hagino, la autora que se consagrara con «Los peces tropicales anhelan la nieve».

Madobe no Linoa toma su título y la base de su argumento de una historia corta publicada por Hagino en Febrero de 2022 en la revista Aokishi. Sin embargo, esta nueva versión, pensada como serie abierta, por ahora aparece sólo en las plataformas web de la editorial Kadokawa.

Se trata de una historia de drama y suspenso ambientada en los años ´90. Theo toma un tren para viajar a Alemania junto a Pete, un hombre-gato bípedo. A bordo se encuentran con Linoa, una nenita buscada por la policía.